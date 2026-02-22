入院した病院でキレイなナース（看護師）と出会い、つい好きになってしまった方もいらっしゃると思います。今回は、ナースと付き合った人や結婚した人の経験談を踏まえ、「ナース（看護師）とデートするための７つのポイント」を作りました。【１】勇気を出すこと。勇気を出しましょう。ナース（看護師）は仕事柄、弱っている男性に対して優しく接するので、連絡先を渡されることに慣れているようです。拒否されることを恐れずに、