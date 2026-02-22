ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（木下グループ）が自身のスマートフォンのロック画面壁紙を公開した。日本時間２２日までに自身のインスタグラムを更新。「２年前にイタリア・ヴァレーゼでのオリンピックに向けた事前合宿で撮った写真」とスケートリンク上で左から鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、坂本花織（シスメックス）、三浦、パートナーの木原龍一（木下グループ）