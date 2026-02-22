ＷＢＣ日本代表のエンゼルス・菊池雄星投手（３４）が２２日、自身のインスタグラムを更新し、「日本に到着しました」と報告した。左腕は日本時間２１日に米アリゾナ州テンピのキャンプ地でライブＢＰ（実戦形式の練習）に登板。４イニングを想定して７４球を投げ、４安打５奪三振２四球で最速は９６マイル（約１５４キロ）をマークし、順調な仕上がりを披露した。米国での調整を終え、今後は宮崎で侍ジャパンの強化合宿に合流