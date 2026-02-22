放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、バッテリィズ・エースや爆笑問題・太田光ら、高田氏が大好きな芸人たちについてお届けする。＊＊＊無駄に長い芸能界隈暮らし。嫌な事もあったりしたが好きな人と会ってる時が一番嬉しい。昼の1時にラジオの生放送を終え打ち合わせをして映画など見て、夕方駐車