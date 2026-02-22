「生涯収支マイナス５億円君（マイ億君）」として競馬予想を披露しているお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。今年最初のＪＲＡ・Ｇ１となるフェブラリーＳ（２２日、東京・ダート１６００メートル）の予想を開した。粗品は本命を２頭で迷ったものの、展開面を踏まえて前日発売の最終オッズで単勝２番人気に支持されている１２番のコスタノヴァに心が動いたようだ。「東京コース