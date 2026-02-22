現Ｊ２札幌などでＦＷとしてプレーしたコンサドーレの横野純貴氏（３６）が、高校生に食の大切さを伝えた。札幌市保健福祉局と連携して２０２１年度から行う「本気（まじ）めし事業」の講師としての依頼を受け、１９日に札幌山の手高を訪問。２００人の２年生を前に１時間以上、自身の経験を元に熱弁をふるった。北広島市出身で札幌Ｕ―１８から２００８年に札幌に昇格した横野氏。「プロという夢があったから誘惑にも負けなか