女優・唐田えりかさんの連載「面影」第10回。連載初回で綴られたおじいちゃんが亡くなってから一年の今回は、「一度も泣いているところを見たことがなかった」というおばあちゃんについて。愛すること、愛されることのどうしようもない暖かさが真っ直ぐに綴られます。写真は前回に引き続き、写真家の濱田英明さんに北海道で撮影していただきました。祖父が亡くなって、祖母のことを考えた祖父が死んでから一年が過ぎた。この一年、