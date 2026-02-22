「猫はこたつで丸くなる」とはよく歌ったものだが、こたつや温かいストーブの前、家の中の日差しの差し込むところは、たいてい猫のほうが先に来て、陣取っている。が、ときにその場所が、取り込んだばかりの洗濯物の上であることもある。外が寒くなる前に、と急いで取り入れた洗濯物。ちょっと目を離した、その隙に、ふわりと積み上げた山のてっぺんで、もう丸くなっている猫。いそいそと上がり込み、満足そうに眠りにつく姿は確か