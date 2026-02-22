「泣く子はいねが、泣いてる子はいねが」深谷かほるさんによる漫画『夜廻り猫』は、夜の街を歩き涙の匂いを探し、その主である人や猫、犬に寄り添う猫・遠藤平蔵を主人公にした物語だ。いじめや貧困、孤独、家庭の問題など、現実に起こる問題を取り上げたテーマに共感する人たちが多く、XなどのSNSやブックレビューでも「読むたびに救われる」「平蔵の言葉に何度も泣いた」といった声が絶えない。今回は子育てに疲れ果て、途方に暮