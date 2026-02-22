クラシックカー雑誌6媒体が合同主催2月21〜22日、横浜みなとみらい地区のパシフィコ横浜B〜Dホールで、第17回となる『ノスタルジック2デイズ2026』（通称：NOS2デイズ）が開催されている。芸文社が発行するクラシックカー（旧車）の雑誌6媒体が合同で主催するこのイベントは、いまや『日本最大級のクラシックモーターショー』と謳われている。【画像】日本最大級のクラシックモーターショー、『ノスタルジック2デイズ2026』！全2