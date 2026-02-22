日本時間２２日未明に始まったミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケート・エキシビションで、ペア１位の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が貫録の演技を披露。フィナーレ後のインタビューでは、驚きのハプニングを自ら明かした。（デジタル編集部）「りくりゅう」は２８組中２７番目に登場した。三浦は花柄のピンク色の衣装、木原はデニム様のパンツ姿でリンクに下りた。演技は、りくりゅうの魅力が詰まった