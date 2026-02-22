「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート・エキシビション」（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）メダリストらによるエキシビションが行われ、今季限りで現役引退を表明している女子銀メダリストの坂本花織（２５）＝シスメックス＝は、五輪の舞台での最後の演技を行った。引退後は指導者の道を歩む。目標は二人三脚で歩んできた中野園子コーチ。「令和版の中野先生でいきたいなと思います。愛もあって、厳しく