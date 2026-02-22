「株式投資に興味はあるけれど、どの銘柄を買えばいいのかわからない……」と悩んでいる人は多いはずです。そのような場合、「経営者」に注目して投資する方法も有力な選択肢の一つです。本記事では、1994年の上場時にソフトバンク（当時）の株式を購入した場合、現在の資産額がいくらになっているのかをFPが試算します。通信会社からグローバル投資会社へ。変貌を遂げた「ソフトバンクG」の全貌ソフトバンクグループは、1981年に