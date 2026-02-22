きょうは大阪マラソンです。午前９時すぎの号砲で、一斉にランナーたちが大阪府庁前をスタートする予定です。大阪市内の名所をめぐりながら、フィニッシュの大阪城を目指します。大阪のきょうの天気は晴れのち曇りで、日中の最高気温は、きのうより４℃高い２０℃と予想されています。天気は、午後には下り坂に向かうでしょう。降水確率は、午前中は１０％、午後６時までは２０％、夜は４０％となっています。いっぽう、