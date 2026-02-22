新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？2月23日（月）〜3月1日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！第1位★魚座運勢第1位！不要な情熱の残骸を捨て、「空っぽの美学」を楽しむ週。あなたの内側をキレイに掃き清めてくれる星模様。器を空にすればするほど、そこへ純度の高い「未来の希望」が流れ込みます。我慢していた涙や言葉は、アートに変えて放出を。第2位★射手