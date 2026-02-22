＜ジェネシス招待 3日目◇21日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇7383ヤード・パー71＞タイガー・ウッズ（米国）がホストを務める米国男子ツアーは第3ラウンドが進行中。松山英樹は3バーディ・1ボギーの「69」で回り、トータル3アンダーにつけている。〈写真〉タテ振りからヨコ振りに松山英樹のスイング33位から出ると1番パー5で2オンしてバーディ発進。だが、グリーン上で苦戦がして惜しいパットが入らず、前半でバーディパッ