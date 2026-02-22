ももいろクローバーＺの佐々木彩夏が１９日付で自身のＳＮＳを更新。スポーティーな姿を披露した。「早く２０２６ゴルフ始めしなきゃー！！」と投稿。白と黒で統一されたゴルフウエアを着用し、富士山をバックに、ドライバーを持ちポーズを取る様子を複数枚公開した。この投稿にファンからは「富士山バックにゴルフってさいこーやね」「コーディネート完璧すぎて惚れました」「多彩すぎる♥」「めっちゃキラキラしてる