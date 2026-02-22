昨年３月でＮＨＫを退職し、フリーに転身した中川安奈アナウンサーが２０日付で自身のＳＮＳを更新。東京五輪男子１００キロ級金メダリストで、新日本プロレスの１・４東京ドーム大会でプロレスデビューしたウルフアロンとの２ショットを公開した。「Ｊ−ＷＡＶＥ『ＳａｎｒｉｏＳＭＩＬＥＹＳＭＩＬＥ』２月２３日（月）から２６日（木）夜９時３０分〜１０時４日連続でウルフくんとの対談が放送されます」と投稿。「Ｎ