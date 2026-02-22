■MLBオープン戦ドジャースvsエンゼルス（日本時間22日、アリゾナ州テンピ）【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦ドジャースの大谷翔平（31）がエンゼルスとのオープン戦の開幕戦に「1番・DH」で出場し、この日は1回の第1打席で内野安打を放つなど、3打数1安打。4回で交代となり、初戦は3打席で終えた。メジャー9年目を迎えた大谷。今年は3月にワールド・ベースボール・ク