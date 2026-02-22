ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われ、女子シングルで金メダルを獲得したアリサ・リュウが、らしい演目を披露した。「Stateside」の音楽に乗り、ブルーのドレス衣装で登場したリュウは、本番と変わらずエンジョイした表情でジャンプも決め、満面の笑みも見せた。中継したNHKでは鈴木明子さんも「本番と変わらないですね」とエンジョイする姿こそがリュウの真骨頂