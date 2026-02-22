【切り返しの勘違い２ 切り返しでの動きの順序】左に乗る前に回転を始めるから球がつかまらない ほとんどのゴルファーは回転の順序を間違えている 切り返しで手元が前に出るとスライスが出るといいましたが、ほとんどのアマチュアゴルファーは手元が前に出てしまっています。その原因は、トップからいきなり体を回していることにあります。先に体を回してしまうと手元が下に下りず、体の前に出ていくしかなくなる