ミスショットを減らす左手首の正しい動きとは！？ 左手首の重要な役割は縦コック 左手首に関しても右手首と一緒で、クラブのポジションを基準に考えるといいでしょう。右手首の場合と異なるのは、縦方向や横方向といった複合運動という感じがあまりないということです。おそらく親指方向へのコッキングしか意識としてはないと思います。 クラブが８時のポジションまではアドレスの状態のままで、そこから徐々に縦にコッキングが