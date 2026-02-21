美容クリエイター・ふくれなさんがプロデュースするコスメブランド「CipiCipi(シピシピ)」から、待望の新作が登場☆ブランド初となる医薬部外品のリップ美容液と大人気グリッターの新色は、どちらも毎日のカワイイをアップデートしてくれる実力派。2／4(水)に発売されたばかりの注目アイテムの魅力をチェックしましょう！ コンプレックスを味方に！ふくれなが提案する「CipiCipi(シピシピ)」の魅力と