◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートエキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）フィナーレでは、名残惜しそうにスケーターたちが氷上に長く残った。女子銀メダルの坂本花織（シスメックス）による恒例の全員でのセルフィー撮影も。坂本自身、笑顔のＶサインでおさまった。イリア・マリニン（米国）とアダム・シアオイムファ（フランス）が２度、バックフリップで共演し、会場を沸かせた。ペア