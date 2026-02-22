◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートエキシビション（２１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）ペア金メダルの「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、まさかのハプニングに見舞われながら、演目をやり遂げた。演技後、三浦が「本当に楽しかったの一言なんですけど、実は後ろのチャックを閉め忘れていてですね。途中で龍一くんが気づいて、真ん中の踊るパートの時に後ろで上げてもらってい