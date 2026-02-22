停電に対応するため、ウクライナの首都キーウ市内に設置された発電機＝20日【キーウ共同】東欧スロバキアのフィツォ首相は21日、ウクライナを経由したロシア産原油の輸入が回復しなければ、ウクライナへの電力供給を23日に停止すると交流サイト（SNS）で警告した。ハンガリーも同様の考えを示唆。電力を輸入する隣国との摩擦でウクライナの電力不足がさらに深刻化する恐れがある。欧州メディアによると、ロシア軍の1月の攻撃で