◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション（大会16日目/現地21日）フィギュアスケートのエキシビションに出演し、ラストダンスを飾った坂本花織選手が、最後の五輪を締めくくった思いを明かしました。坂本選手は今回の演目に対する思いについて「このプログラムは、今までやってきたプログラムを、ちょっとずつつまんで作り上げたもので、今までの思い出をちょっとずつ詰めています」と語りま