◇▽20分1本勝負MIRAI、●凍雅（13分20秒片エビ固め）鈴芽○、遠藤有栖※リング・ア・ベル（2026年2月21日）東京女子プロレスは21日、兵庫・神戸芸術センターで「FinalCurtaininKOBEArtCenter」を開催した。3・29両国国技館でインターナショナル・プリンセス王座に挑む鈴芽が王者MIRAI（みちのくプロレス）との最初で最後の前哨戦を制し、王座戦に弾みをつけた。鈴芽は現在のタッグパートナー遠藤有栖とのコ