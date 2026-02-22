【明治安田J1百年構想リーグ】名古屋グランパス 1−3 V・ファーレン長崎（2月21日／豊田スタジアム）【映像】長崎FWの「理不尽キャノン砲」V・ファーレン長崎のFWチアゴ・サンタナが、“黄金の左”で強烈なキャノンシュートを決めた。失点した元日本代表GKが唖然とするほどの鮮烈弾が話題となっている。2月21日の明治安田J1百年構想リーグ第2節で、長崎は名古屋グランパスと対戦。外国人FWたちの活躍で3ゴールを奪い、J1復帰後