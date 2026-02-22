プレミアリーグ 25/26の第27節 マンチェスター・シティーとニューカッスルの試合が、2月22日05:00にエティハド・スタジアムにて行われた。 マンチェスター・シティーはオマル・マルムーシュ（FW）、アーリング・ハーランド（FW）、ニコ・オライリー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはアンソニー