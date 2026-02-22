評価や昇進のために無理を重ね、気づけば体調が後回し――そんな頑張り方に心当たりはありませんか。成果を追うほど余裕が消え、喜びも薄れてしまうのはなぜでしょうか。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。健康を犠牲にしてはいけない昇進、名誉、