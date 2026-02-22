ラ・リーガ 25/26の第25節 アトレチコ・マドリードとエスパニョールの試合が、2月22日05:00にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。 アトレチコ・マドリードはアデモラ・ルックマン（FW）、アレクサンデル・セルロート（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはキケ（FW）、ティリス・