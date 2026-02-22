【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月22日放送の日本テレビ『Golden SixTONES』（毎週日曜 21陣～）に奈緒、イモトアヤコがゲスト出演する。 ■奈緒とイモトアヤコがバラエティ初タッグ 過去にドラマ共演歴はあるものの、バラエティでは初タッグのふたり。奈緒は「イモトさんの眉毛が太いのが新鮮。興奮してます」とテンション爆上がり。 一方のイモトは、男子校ノリのSixTONESに「めちゃくちゃいい匂い。びっく