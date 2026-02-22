◆ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 男子スキークロス 決勝（大会16日目/現地21日）古野慧選手が日本勢初めての決勝進出を果たすも4位に。あと一歩でメダルを逃した悔しさを語りました。タイムトライアルは全体2位の1分7秒12でゴールした古野選手。続く決勝トーナメント1回戦、準々決勝と1位通過し、準決勝も2位で通過し初の決勝まで上り詰めました。しかし迎えた決勝、先を行く3選手に追いつくこと