タゴ・ジャズのステージで熱唱するタチアナ・オドエメネさん＝2026年1月、マニラ（共同）マニラ北部の夜の住宅街。2階建て家屋のドアを開くと軽妙なサックスが響いてくる。注意深く探さなければ入り口を通り過ぎてしまうほど薄暗い通りになじんだライブハウス「タゴ・ジャズ」は、フィリピンのジャズの名店だ。ここ数年、音楽愛好家の間で急速に知名度を広げた。（共同通信マニラ支局＝菊池太典）開店前、約束の時間に訪れると