ドジャース・大谷翔平投手（３１）の実戦がスタートした。２１日（日本時間２２日）、古巣エンゼルスとのオープン戦（アリゾナ・テンピ）に「１番・ＤＨ」で出場。初回の第１打席で昨季１０勝をマークした右腕ソリアーノと対戦し、１６０キロの内角速球に詰まらされたが、三塁へのボテボテの当たりがラッキーな内野安打となって出塁した。その後に二死満塁のチャンスをつくると、６番のキム・ヘソンの三遊間を破る２点適時打で