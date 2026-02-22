OP戦で初先発…2回途中2失点（自責1）で交代【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間22日・テンピ）ドジャース・山本由伸投手は21日（日本時間22日）、アリゾナ州テンピで行われたエンゼルスとのオープン戦開幕戦に先発。2回途中2失点（自責1）で交代した。登板後に報道陣の取材に応じ、侍ジャパンの出場について話した。初回は上々の立ち上がりだった。先頭のネトを94.7マイル（約152.4キロ）のシンカーで見逃し三振を奪う