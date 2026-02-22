ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。女子で銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）は、ウォームアップエリアでのコミカルな動きが中継され、ファンの間に笑撃が広がった。今季限りでの現役引退を表明している坂本にとって、エキシビションが五輪ラストダンス。大切な演技を控えても、自然体は不変だった。中継で映ったウォームアップ