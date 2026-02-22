西大伍「先のことは分かんない。まずは世界一周をしている間に考えます」2022〜23年夏にかけて古巣・北海道コンサドーレ札幌に復帰したものの、華々しい活躍は叶わず、最終的にはいわてグルージャ盛岡で現役引退を決めた元日本代表の西大伍。2026年になり、これまでキャンプに行っていた時期にトレーニングをしないという異例の日々を過ごしたが、「サッカー以外にやりたいことがたくさんあるから、時間がある日々というのはす