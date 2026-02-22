◆第７０回阪急杯・Ｇ３（２月２１日、阪神競馬場・芝１４００メートル、良）第７０回阪急杯・Ｇ３は２１日、阪神競馬場の芝１４００メートルで行われ、長期休養明けながら１番人気に支持されたソンシ（川田）が１分１８秒９のコースレコードで重賞初制覇。３馬身半差をつける快勝劇で高松宮記念（３月２９日、中京）の優先出走権をつかんだ。◆川田将雅騎手１３回目の騎乗で初勝利。重賞はアメリカＪＣＣ（ショウヘイ）以