◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグＥＡＳＴ―Ｂ▽第３節札幌１―１（ＰＫ５―４）長野（２１日・長野Ｕスタジアム）Ｊ２北海道コンサドーレが今季３戦目で初勝利を挙げた。アウェーでＪ３長野と対戦し、前半１０分に先制点を許したが、同１７分にシエラレオネ出身のＦＷバカヨコ（３０）がＰＫで同点弾。イスラム教徒で、現在はラマダン期間中のため日中の食事が取れないが、勝利につなぐ活躍を見せた。１―１のままもつれ込