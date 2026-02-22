◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート エキシビション(大会16日目/現地21日)フィギュアスケート女子シングルで銀メダルを獲得した坂本花織選手がエキシビションで華麗な演技を披露しました。坂本選手は薄い水色のドレスに身を包みスケートリンクに登場。映画「グレイテスト・ショーマン」の劇中歌「A Million Dreams」に乗せて表現力豊かなステップで観客を魅了すると、演技中盤にはダブルアクセルを美し