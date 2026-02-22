去年20周年を迎えた「長崎歴史文化博物館」。 2月20日に来場者850万人を達成。 地方の博物館ながら、順調に来場者を増やしています。 トップに、その理由と今後の展望を聞きました。 去年秋、九州で初めて長崎歴史文化博物館で開催された『ポケモン×工芸展』。 ポケモンの姿や技などをテーマに、人間国宝などの作家が手がけた作品が集結しました。 日本の伝統工芸と人気キャラクターを掛け