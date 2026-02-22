壮絶な転倒によって深刻なダメージを負ったボン(C)Getty Imagesあらためて痛めた傷の深さを物語る一枚だ。現地時間2月20日、ミラノ・コルティナ五輪アルペンスキー女子滑降で左ヒザを複雑骨折したリンゼイ・ボン（アメリカ）が5度目の手術を受けた直後のレントゲン写真を公開。小さくない衝撃を生んでいる。【動画】大量のボルトが足に…ボンが公開した生々しい傷跡異例の挑戦だった。五輪開幕の約1週間前に行われたワールドカ