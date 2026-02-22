「駅徒歩5分以内」は部屋探しの鉄板条件。しかし、あえて駅から遠い場所を選び、自転車を活用することで得られる意外なメリットとは？ 今回は『ありのままの自分で、内定につながる脇役さんの就活攻略書』著者の藤井氏と、株式会社CHINTAIの若手社員・中村氏、ベテラン社員・杉山氏を迎え、通勤ストレスを減らすための「賢いエリア選び」について議論します。（進行：ダイヤモンド社・森）「自転車通勤」の意外なメリット藤井智