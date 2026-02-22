◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート 女子マススタート 決勝(大会16日目/現地21日)スピードスケート女子マススタート決勝が行われ、同種目3大会連続出場の佐藤綾乃選手が15位となりました。同日行われた準決勝は第1組を1着でフィニッシュし、合計ポイント1位で決勝に進んだ佐藤選手。決勝はレース中盤まで体力を温存しながら上位をうかがうと、残り2周をすぎたところで仕掛けます。佐藤選手は4位まで浮上し