2月23日に行われる天皇誕生日を祝う一般参賀。令和以降の歩みを振り返る――。「上皇さまが生前退位されたのは2019年5月でした。上皇さまのお誕生日は12月、陛下のお誕生日は2月。この改元のタイミングから、令和元年は“天皇誕生日がない”という珍しい年となりました。それだけに、新天皇のお誕生日を直接お祝いできる機会を国民は心待ちにしていたのです」(皇室担当記者、以下同)コロナ禍では一般参賀が中止されたしかし、