◇オープン戦ドジャース─エンゼルス（2026年2月21日アリゾナ州テンピ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が21日（日本時間22日）、チームのオープン戦初戦となった敵地での古巣・エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。3打数1安打で終えた。初回の第1打席は相手先発・ソリアーノに対し、1ボール2ストライクからの4球目、内角99.6マイル（160.3キロ）の直球にどん詰まりしたが、シフトの逆をついて三塁への内野安打をマー