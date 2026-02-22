前代未聞の二刀流選手としてメジャーの舞台で大活躍を続ける大谷翔平。しかしドラフト直前まで、大谷は「ピッチャーとしてメジャーに挑戦する」と公言していた。そんな大谷の人生を大きく動かしたのは、ある人物からの何気ない一言だった。二刀流決断の裏側を、大谷の発言からたどる。※本稿は、作家の西沢泰生『大谷翔平はなぜ、壁を越えられるのか？仕事にも人生にも効く大谷イズム・クエスチョン57』（光文社）の一部を抜粋・編