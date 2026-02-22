大相撲の元大関・栃ノ心のレバニ・ゴルガゼさん（38）が東京都墨田区内にジョージア料理レストラン「GEORGIANHOUSE（ジョージアンハウス）」をオープンさせた。24日から営業を開始する。同店のオーナーとなるゴルガゼさんはジョージア出身で、現役時代から母国の関係者らからジョージア料理が食べられるレストランを開いて欲しいとの要望を受けていた。2023年の現役引退後に徐々に準備を進め、このほど地下鉄・本所吾妻橋駅